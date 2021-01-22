وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التخطيط والتكامل (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو التخصصات ذات الصلة.

– مخطط الأجهزة والكهرباء/ الصيانة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الآلات، أو الهندسة الكهربائية).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



