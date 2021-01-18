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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الجمارك السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الجمارك السعودية

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة السلامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (السلامة والصحة المهنية، أو الهندسة)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

– مدير عام الإدارة العامة لتحليل النظم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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