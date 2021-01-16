وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب التجارية في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وجدة، والرياض، والجوف.

وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير متجر (الخبر).

– مسوق/ تاجر مرئي معرض (جدة).

– محاسب عام (للسعوديين/ الخبر).

– مدقق داخلي (الخبر).

– منسق التسليم (الرياض).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ الرياض).

– منسق مشروع (الخبر).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ جدة).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ الجوف).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



