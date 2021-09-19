وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي.

– مسؤول أعمال وبرامج رأس المال البشري.

– مسؤول التقارير الاقتصادية.

– مسؤول مركز رعاية الموظفين.

– مسؤول المشاركة والثقافة.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة :

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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