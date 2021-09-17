49 #وظيفة شاغرة بفروع هيئة الأمر بالمعروف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (49) وظيفة شاغرة بالتعاقد، على المرتبة السادسة، على مسمى (رئيس مركز هيئة/ عضو هيئة)، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الرئاسة بعدد من مدن المملكة.

شروط وظائف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف:

وبينت الرئاسة، أنّ الشروط الوظائف المطلوبة هي:

– التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للرئاسة ولن يقبل أي طلب ورقي.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– التقديم للرجال فقط، علمًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الوظائف النسائية.

– أن يكون لائقًا صحيًّا للخدمة.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد عن السنة.

– لا يكون من العاملين في السلك العسكري، ومن لديه خدمة عسكرية سابقة يلزمه إرفاق وثيقة إنهاء الخدمة.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي (بكالوريوس) في التخصصات التالية (أصول دين، قانون، دعوة، شريعة).

– لا يقل التقدير عن (جيد جدًّا).

– أن تتوفر فيه الشروط المناسبة للوظيفة.

التقديم على وظائف هيئة الأمر بالمعروف:

وأوضحت الرئاسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عن طريق البوابة الإلكترونية للرئاسة، وذلك بدءًا يوم الأحد الموافق 12 صفر 1443هـ، ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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