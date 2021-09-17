11 #وظيفة شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة (الدمام).

– أخصائي أول تطبيقات (الجبيل).

– مساعد مستودع (الرياض).

– سكرتير تنفيذي (الرياض).

– ممثل مبيعات الحقن (الرياض).

– مدير إعادة التدوير (الرياض).

– مخطط الصيانة (الجبيل).

– مدقق خارجي (الرياض).

– مدقق خارجي (الدمام).

– فني معايرة (الجبيل).

– فني أول معايرة (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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