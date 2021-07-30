وظائف شاغرة في جمعية الدعوة بالأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جمعية الدعوة بالأحساء:

وأبرزت الجمعية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إعلام وتسويق.

– أخصائي تنمية موارد مالية.

– أخصائي برامج ومبادرات.

– منسق خدمات مساندة.

شروط وظائف جمعية الدعوة بالأحساء:

وبيّنت الجمعية، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– يشترط أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الشرقية (لن يتم النظر إلى طلبات التوظيف من خارج المنطقة الشرقية).

– إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية.

– قراءة الشروط الخاصة بالفرصة الوظيفية قبل إرسال السيرة الذاتية.

التقديم على وظائف جمعية الدعوة بالأحساء:

وأوضحت الجمعية، أنَّ على الراغبين بالتقديم تعبئة نموذج طلب التوظيف عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ذي الحجة 1442هـ.



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