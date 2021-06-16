وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول إدارة العلاقات/ الناطق بالفرنسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التجارة).

– مدير قسم الخدمات الاستشارية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد، التنمية، التجارة الدولية، الإدارة العامة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– مساعد أول إدارة العلاقات/ الناطق بالروسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التجارة).

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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