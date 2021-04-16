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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16
#وظائف شاغرة لدى مكتب الخطوط القطرية بالدمام
يشترط وجود خبرات سابقة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.
تفاصيل وظائف شركة الخطوط القطرية:
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير حسابات أول.
– مدير الحسابات.
التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 إبريل 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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