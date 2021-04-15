وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الرسائل الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الكمبيوتر).

– أخصائي امتثال الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– مشرف المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 15 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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