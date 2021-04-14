37 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية بينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج تنفسي.

– مفتش سلامة.

– مسؤول المواد الخطرة.

– أخصائي أشعة (عدد وظيفتين).

– صيدلي.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي سمعيات.

– أخصائي نفسي.

– أخصائي صحة معلوماتية.

– أخصائي إمداد التعقيم.

– أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تعويضية.

– قابلة.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي صحة الأسنان.

– فني/ أخصائي أسنان.

– فني/ أخصائي قسطرة القلب.

– استشاري أعصاب.

– طبيب مقيم/ طوارئ.

– طبيب مقيم/ طب الأسرة والمجتمع.

– طبيب مقيم/ باطنة.

– أخصائي الاستعاضة السنية.

– أخصائي طوارئ.

– أخصائي صحة الأسرة والمجتمع.

– أخصائي الأطفال حديثي الولادة.

– أخصائي أطفال.

– أخصائي نساء وتوليد.

– أخصائي عناية مركزة.

– أخصائي عظام.

– أخصائي باطنة.

– استشاري الجراحة العامة.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– استشاري جراحة المخ والأعصاب.

– استشاري الأمراض الباطنية.

– استشاري طب الأسرة والمجتمع.

– استشاري الأطفال حديثي الولادة.

– استشاري العناية المركزة.

التقديم على وظائف مستشفى الهيئة الملكية بينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 14 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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