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#وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

#وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل البروتوكول: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف اتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص الاتصالات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:  (هنا)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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