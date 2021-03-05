اليابان | إحصاءات رسمية: تراجع عدد المواليد في اليابان إلى أدنى مستوى في 2020

مجتمع 06/03/2021

تظهر الإحصاءات الأولية لعام 2020 أن العدد السنوي للمواليد في اليابان وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

تُظهر البيانات الأولية عن الاتجاهات الديموغرافية في اليابان الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد المواليد في عام 2020 انخفض بمقدار 25917 نسمة ليصل إجمالي عدد المواليد في البلاد إلى 872.683 نسمة، مسجلاً انخفاضًا قياسيًا. تشمل البيانات اليابانيين الذين يعيشون في الخارج وكذلك الأجانب الذين يعيشون في اليابان، وبالتالي فإن العدد النهائي المؤكد للمواليد للمواطنين اليابانيين الذين يعيشون في اليابان سيكون أقل من ذلك. من المتوقع أن يكون أقل بكثير من عام 2019، والذي كان 865.239 نسمة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد إخطارات الحمل التي تلقتها الحكومات المحلية على مستوى البلاد للفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2020 على أساس سنوي بنسبة 5.1٪. يبدو أن القلق بشأن احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا قد أدى إلى عدد أقل من حالات الحمل، مما يعني على الأرجح تسارعًا في انخفاض المواليد في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن عدد الوفيات السنوية بين السكان كان في اتجاه تصاعدي مع تقدم المجتمع في العمر وشيخوخة السكان، تظهر الإحصاءات الأولية أن الوفيات في عام 2020 انخفضت على أساس سنوي بمقدار 9373 نسمة، ليصبح المجموع إلى 1،384،544 نسمة، وهو أول انخفاض منذ 11 عامًا.

تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن سبب الوفاة للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2020 أن أمراض الجهاز التنفسي أودت بحياة أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2019، مع انخفاض الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي بمقدار 12456 نسمة والوفيات الناجمة عن الإنفلونزا بمقدار 2313 نسمة. يبدو أن السبب هو أن التدابير المتخذة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، مثل ارتداء الأقنعة وتطهير اليدين، كان لها فوائد في الوقاية من الأمراض المعدية الأخرى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة الموضوع من بيكستا)