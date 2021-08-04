اليابان | تعرف على متعة استخدام آلات البيع الذاتي في اليابان!

شهدت آلات البيع الذاتي في اليابان ازدهارا كبيراً لعقودٍ طويلة من الزمان. في هذا المقال نتحاور مع نومورا ماكوتو أحد الأشخاص المهووسين بآلات البيع الذاتي القديمة، وهو يمتلك براعة فائقة في إصلاحها.

مفاجأة مذهلة

كان نومورا ماكوتو في السابعة عشرة من عمره عندما وقع في غرام آلات البيع الذاتي، لكنه في ذلك الوقت كان مجرد طالب ثانوي مجتهد يتنقل كل يوم من محافظة سايتاما إلى حيث مدرسته في طوكيو. وفي الطريق إلى المدرسة لفت انتباهه مركز ألعاب يعمل على مدار اليوم. يقول نومور: ”لم يبد المكان جذاباً لي في البداية“ ولكن على الرغم من ذلك تغلب عليه الفضول ذات يوم وقادته قدماه إلى الداخل. لقد اندهش من تشكيلة آلات البيع في منطقة تناول الطعام. توست، همبورغر، حساء ميسو، رامين، كاكيغوري ”ثلج مبشور“ هذه المفاجأة غير المتوقعة ولدت لديه هوسًا مدى الحياة.

بدأ البحث عن آلات بيع الأشياء غير الاعتيادية، حيث كان يسعد بشكل خاص بتعقب آلات بيع الهامبورغر. ظهرت آلات البورغر لأول مرة عندما افتتحت ماكدونالدز أول مطعم لها في اليابان في جينزا عام 1971، وبحلول بداية التسعينيات عندما كان نومورا في المدرسة الثانوية، لم يعد العثور على آلة بيع بورغر شيئاً صعباً. ويعلق قائلاً: ”كان البرغر الذي يمكن شراؤه من هذه الآلات يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما جعله رطب وغير لذيذ على الإطلاق مقارنة بماكدونالدز“، لكنه لا يزال يشعر بالارتباط بهذه المنتجات. كانت غوتنبرغر علامة تجارية لا تُنسى بشكل خاص. ثم تحول إلى ماك بورغر في السبعينيات، لكنه اضطر إلى تغيير اسمه بعد إجراء قانوني قامت به شركة ماكدونالدز اليابان، حتى توقفت مبيعاتها تماماً في عام 2002، كان غوتنبرغر أشهر آلة بيع هامبورغر على الإطلاق.



إحدى الشركات التابعة لـ ماروشين فودز هي التي كانت تتولى بيع غوتنبرغر عبر آلات البيع الذاتي.

متعة الشراء من آلات البيع الذاتي

بدأ نومورا مدونته في عام 1998، عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره. ”سمعت أن هناك مكانًا في إيزيساكي بمحافظة غونما به الكثير من آلات البيع، وعلى الفور شرعت في البحث عنه. كان هذا المكان هو يامادا شوتن، وهو منفذ بيع به عشرات الآلات القديمة ولا يوجد طاقم عمل يشرف على عمل هذه الآلات. كنت أرغب في السماح للآخرين بمعرفة مدى روعة آلات البيع هذه، لذلك بدأت مدونة تسمى يامادايا نسبةً إلى اسم المكان. بشكل خاص ازداد عدد متابعي المدونة بشكل كبير بعد أن كتبت عن حادثة توقف غوتنبرغر عن المبيعات في عام 2002. ولكني اغلقت المدونة منذ بضعة سنوات، أي بعد أكثر من 20 عاماً من الكتابة.



ولد نومورا ماكوتو عام 1974، وهو الآن يعيش في محافظة سايتاما ويعمل مهندس أنظمة.

ما الذي يجعل آلات البيع جذابة إلى هذا الحد؟

”شراء شيء ما من آلة بيع ذاتي هو نوع من الترفيه في حد ذاته، فأنت متحمس لمجرد تخيل ما سيحدث، وبالطبع قد تخيب آمالك في بعض الأحيان. فربما تجد شربة الأودون أو السوبا خفيف للغاية، أو ربما يخرج الخبز المحمص متفحماً بعض الشيء. . . مؤخراً توجد العديد من مقاطع الفيديو التي تعرض ما يحدث داخل آلات البيع، لذلك لديك فكرة جيدة عما يحدث، لكن الإثارة تبقى حتى ترى بعينك ما يخرج لك من الآلة“.



آلة بيع كاري في كاشيما بمحافظة إيباراكي عام 2003.

يقول نومورا إنه يستمتع بالطريقة التي توفر بها آلات البيع اليابانية الكثير من الخيارات للعملاء. ”على سبيل المثال، يمكنك الحصول على مشروبات باردة وساخنة في نفس آلة البيع. ما علق في ذاكرتي حقًا هو آلة البيع تلك التي تبيع الكاري مع الأرز التي اكتشفتها في كاشيما بمحافظة إيباراكي. كان بإمكاني أن أختار الكاري معتدلًا أو حارًا. للأسف لا يوجد هذا النوع من الآلات في الوقت الحالي“.

الصيانة هي كلمة السر

عادةً ما يتم التخلص من الآلات المعطلة دون محاولة إصلاحها. يقول نومورا: ”في حوالي الثمانينات وما قبلها، كانت الشركتين المصنعتين الرئيسيتين لآلات البيع الذاتي هما فوجي إليكتريك وساندن. كانت هناك أيضًا آلات كاواتيتسو المترولوجية المتخصصة في المعكرونة والكاري، وهوشيزاكي المتخصصة في الهامبورغر، وشارب المتخصصة في المعكرونة.“

”لا تزال فوجي رائدة في هذا المجال، ولكن بشكل أساسي في ماكينات المشروبات. بينما تراجعت مبيعات الشركات الأخرى، ولعل السبب يعود إلى توقف هذه الشركات عن القيام بعمليات الصيانة اللازمة، المثير للدهشة أن غالبية الآلات القديمة التي مازالت تعمل تم إصلاحها بجهود فردية. فعندما تكون هناك مشكلة ما، يقوم أحدهم باستبدال الأجزاء المعطوبة بأجزاء جديدة أو حتى يصنعها بنفسه إذا استدعى الأمر“.

قد يتم طرح آلات البيع الذاتي بالشراكة بين شركات المشروبات وملاك الأراضي على سبيل المثال، أو يتم إعدادها من قبل المتاجر نفسها. في الحالة الأخيرة، يجب على المالكين التعامل مع كل شيء من وضع المخزون وتجديده إلى التخلص من القمامة. علاوة على ذلك، يتم التعامل مع الآلات التي تحتوي على ميكروويف داخلي لتسخين المنتجات كنوع من المطاعم ويجب أن تفي بمعايير قانون صحة الأغذية.

يقول نومورا: ”بذل المالكون قدرًا هائلاً من العمل للحفاظ على استمرار عمل الآلات القديمة المتبقية. كانت هناك أعمال إصلاح مستقلة عن الشركات المصنعة، لكن الأشخاص الذين يديرونها تقاعدوا في الغالب بسبب الشيخوخة. الصيانة هي شريان الحياة لآلات البيع، كما أنها تساعد على الحفاظ على نكهات المنتجات. الأودون أو السوبا أو الهامبورغر من الآلات التي لها نكهة لذيذة خاصة بها. فحتى لو كانت الآلات متطابقة، يمكن أن يختلف مذاق الطعام تمامًا من آلة إلى أخرى.“

الحج إلى مواقع آلات البيع النادرة

أراد هاناوا نوريهيرو الذي يدير سوبر ماركت في بيي بمحفاظة هوكايدو إحياء آلات بيع المعكرونة التي كانت ”على وشك الانقراض“ في المحافظة، ولذلك اشترى اثنين من آلات فوجي إليكتريك القديمة. ومن خلال التمويل الجماعي قام بجمع الأموال لتشغيل هذه الآلات، كما يخطط لبيع تيمبورا أودون وسوبا قبل نهاية هذا العام. السيد سايتو تاتسوهيرو رئيس سوق الإطارات المستعملة في ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا هو من سافر إلى هوكايدو لإصلاح هذه الآلات بنفسه.



كل ما عليك فعله هو إدخال عملة معدنية إلى الألة وسيتم نقل المعكرونة المبردة والمكونات الأخرى داخل الماكينة إلى منطقة الطهي، حيث يتم تسخينها بالماء المغلي، ثم يتم تدويرها بسرعة لإزالة السائل، ثم يُسكب مرق الداشي في الأعلى لإتمام العملية التي تستغرق حوالي 30 ثانية. الصورة من هاناوا نوريهيرو.

في عام 2016، قام سايتو بتركيب أول ماكينة قام بإصلاحها بنفسه في متجر الإطارات الخاص به في كاناغاوا. يوجد الآن 95 ماكينة قيد التشغيل، وهو موقع ”حج“ لعشاق آلات البيع الذاتي.

”لطالما أحببت آلات البيع القديمة، وقمت بتجميع أعداد كبيرة منها فقط من أجل الاستمتاع بالنظر إليها. ثم أردت أن أجعلها تعمل، وبدأت في إصلاحها. أردت أن أمنح العملاء مكانًا للراحة أثناء انتظار تغيير إطارات سياراتهم، لذلك فتحت منطقة ماكينات البيع. الآن لدي تقريبا كل الكلاسيكيات القديمة“.



آلة بيع بورغر.

”نطلب الهامبورغر من شركة أغذية محلية، ولكن أنا وطاقم العمل نتولى جميع عمليات تحضير وإعادة تعبئة ماكينات المعكرونة والخبز المحمص ووجبات البنتو. العديد من الأشخاص يأتون خصيصاً للتسوق من ماكينات البيع وليس من أجل تغيير الإطارات. كما يأتي حوالي 1000 شخص في عطلات نهاية الأسبوع. الكثير منهم من العائلات، ويستمتع الأطفال بآلات الكاكيغوري. هناك آلة بها ثروات من أوراق أوميكوجي، وأعتقد أن كل من يأتي إلى هنا يحصل على واحدة منها.“

حلم سايتو هو السفر عبر البلاد من أجل إصلاح آلات البيع القديمة حتى تعود للحياة من جديد. ”هناك الكثير من آلات البيع القديمة التي ربما ستعمل إذا أصلحها شخص ما. أود أن أفعل كل ما في وسعي لإبقائها تعمل لفترة ولو أطول قليلا“.



سوق الإطارات المستعملة في ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا، هو أيضًا مكان يتبادل فيه عشاق ماكينات البيع النصائح والآراء حول اكتشافاتهم.

اتجاهات جديدة

بلغ عدد آلات البيع في اليابان ذروته عند 5.6 مليون في عام 2000، وانخفض إلى 4.0 مليون في نهاية عام 2020. ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض السريع في آلات بيع الكحول والسجائر، إلى جانب ظهور المتاجر الصغيرة المنتشرة في كل مكان. كما واجهت الشركات المصنعة رياحًا معاكسة بعد زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 وما تلاه من نقص في الطاقة، بلغ الأمر أن حاكم طوكيو في ذلك الوقت إيشيهارا شينتارو صرح قائلاً في إحدى المناسبات: ”يمكن للناس العيش بدون آلات البيع التي تستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة“.

يتذكر نومورا قائلاً: ”بذلت الصناعة جهودًا كبيرة منذ ما قبل الكارثة لجعل الآلات أكثر كفاءة، لذلك كان من المثير للغضب سماع مثل تلك التصريحات“.

في عام 2011، بدأ مصنعو المشروبات بالتركيز على صنع آلات البيع الجاهزة لمواجهة الكوارث. فهذه الآلات يمكنها العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، فهي تخزن بداخلها الكهرباء اللازمة لتشغيلها لفترة محددة، كما يمكنها تقديم مشروبات مجانية للمناطق المتضررة. هناك ميزات أخرى قيد التطوير أو قيد التنفيذ بالفعل، مثل الماكينات التي تتبرع بجزء من أموال المبيعات للجمعيات الخيرية، أو التي تحتوي على كاميرات أمنية داخلية. بفضل الشراكة مع صانعي بوكيمون جو وايتوين، زاد عدد الماكينات المجهزة للكوارث إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2011. تعمل بعض الآلات ذات العلامات التجارية مثل بوكي ستوبس، حيث يمكن للاعبين في لعبة بوكيمون العثور على العناصر التي يحتاجون إليها من الماكينة. واعتبارًا من أبريل من هذا العام طرحت السلطات المحلية آلات بيع جديدة بتصاميم مختلفة لبوكيمون على حسب كل منطقة.



منتجات خاصة بهوكايدو داخل أحد آلات البيع الذاتي في كاواجوتشي بمحافظة سايتاما.

على الرغم من أن العصر الذهبي لآلات البيع الذاتي قد يكون ولى، إلا أن مواقع الإنترنت تعج باستمرار بقصص حول الأنواع الجديدة منها. تبيع بعض الأنواع الغريبة نماذج الطعام والتماثيل البوذية والحشرات الصالحة للأكل والطائرات بدون طيار. يقول نومورا: ”هناك آلة لبيع خواتم الخطوبة في متجر مجوهرات في سينداغايا بطوكيو“ ”شهد جائحة كورونا ظهور آلات تبيع أقنعة الوجه التي تعطي إحساس بالبرودة ومجموعات اختبار البي سي أر“.

يحتوي المبنى رقم 2 في مطار هانيدا على آلات بيع شهيرة للتخصصات المحلية من سبع محافظات، مثل منتجات حبار اليراع من محافظة توياما. يمكن أن تظهر هذه الأنواع من نقاط البيع أيضًا في أماكن غير متوقعة. قال نومورا إنه وجد آلات تبيع أطعمة هوكايدو في الطريق إلى كاواجوتشي. ”كانت هناك أيضاً مجموعة كبيرة من الآلات التي تبيع جيلي البطيخ وجبن كاممبرت وشيوكارا المملحة والمخمرة“.

جائحة كورونا والذكاء الاصطناعي

مع الوباء، تواجه آلات البيع نقطة تحول أخرى. فمع تراجع الأعمال في المواقع السياحية والمحطات ومباني المكاتب، هناك جهود متزايدة لإيجاد طريقة للاستفادة من إمكاناتها لتوفير المساحة وتجنب الاتصال البشري.

في صناعة الرامن، ظهرت آلات بيع الرامن المجمدة التي تسمح لك بالاستمتاع بمذاق الرامن من المتاجر الشهيرة، بما في ذلك المتاجر المدرجة في ميشلان. كما أفادت التقارير أن مطعمًا إيطاليًا شهيرًا يقوم ببيع معكرونة مضاف إليها صلصة يتم تجهيزها داخل الماكينة، وقام متجر هامبورغر شهير بتركيب آلة لبيع البورغر المبرد. إنها محاولة لتجنب الزحام داخل المتجر والاستمتاع بمذاق المتجر في المنزل.

في ديسمبر/ كانون الأول 2020، قامت شركة مزرعة محار في هيروشيما تسمى فارم سوزوكي بإعداد آلة بيع ذاتي للمحار المقلي في تورانومون هيلز في طوكيو. وبما أنه يباع مجمد، فيمكن للناس أخذه إلى المنزل، أو تسخينه في الميكروويف المتصل بالألة وتناوله في نفس المكان.

قامت شركة الأطعمة المجمدة نيتشراي فودز بالتعاون مع أن تي تي ويست لتجربة وضع الآلات التي تقدم البينتو ”وجبات جاهزة“ المجمد في المكاتب. أحد العملاء المستهدفين هو الشركات التي يعمل فيها العديد من الموظفين الآن من المنزل، حيث تم إغلاق خدمات المقاصف.

هناك أيضًا شركات تختبر الذكاء الاصطناعي. فاعتبارًا من مايو/ أيار تختبر شركة جي ار ايست ووتر بيزنيس آلات بيع المشروبات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في محطات شينجوكو وأوينو وطوكيو وشيناغاوا وأكيهابارا في طوكيو. أين يمكن لشخصية تدعى أيه أي ساكورا- صن معروضة على ”لوحة اللمس“ أن تلعب ألعابًا مع العملاء قد تؤدي إلى توصيات بمشروبات أو قسائم هدايا.



آلة أيه أي ساكورا- صن في محطة اوينو ”على اليسار“ وشاشة القائمة الرئيسية وخيارات الترفيه ”على اليمين“. تتضمن إعدادات اللغة اليابانية، والإنجليزية والصينية والكورية. ”اللوحات اللمسية مقدمة من شركة جي ار ايست ووتر بيزنيس.

يقول نومورا: ”مع استمرار تطور آلات البيع الذاتي، فربما قد لا يمر وقت طويل قبل أن تتحول آلات البيع الذاتي إلى روبوتات تجوب الشوارع لبيع المنتجات، أو قد يكون بمقدورها التحرك إلى أقرب نقطة لإعادة التزود بالمنتجات، ثم العودة إلى موقعها مرةً أخرى.“

(النص الأصلي منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية استنادًا إلى مقابلة أجراها إيتاكورا كيمي من Nippon.com. صورة العنوان: آلات البيع بما في ذلك آلة بيع منتجات بون كاري على اليمين ومنتجات هوكايدو على اليسار. جميع الصور من نومورا ماكوتو)