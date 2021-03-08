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وضع دستور جديد ومؤقت للعراق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 8 آذار

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بغداد - ياسين صفوان - 1911 - بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم في نيويورك.

1930 - مهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني وذلك لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.

1971 - الملاكم جو فريزر يهزم البطل العالمي محمد علي كلاي.

2003 - إسرائيل تغتال المفكر الإسلامي الفلسطيني إبراهيم المقادمة.

2004 - وضع دستور جديد ومؤقت للعراق وقعه مجلس الحكم العراقي.

2017 - انهيار نافذة أزور، وهي إحدى المعالم الطبيعيَّة المُميزة لِجزيرة مالطا، جرَّاء عاصفةٍ هوجاء

اليوم العالمي للمرأة - 8 مارس

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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