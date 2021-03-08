انت الان تتابع خبر وضع دستور جديد ومؤقت للعراق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 8 آذار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1911 - بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم في نيويورك.
1930 - مهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني وذلك لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.
1971 - الملاكم جو فريزر يهزم البطل العالمي محمد علي كلاي.
2003 - إسرائيل تغتال المفكر الإسلامي الفلسطيني إبراهيم المقادمة.
2004 - وضع دستور جديد ومؤقت للعراق وقعه مجلس الحكم العراقي.
2017 - انهيار نافذة أزور، وهي إحدى المعالم الطبيعيَّة المُميزة لِجزيرة مالطا، جرَّاء عاصفةٍ هوجاء
اليوم العالمي للمرأة - 8 مارس