انت الان تتابع خبر وزير النقل: العراق مستعد للعمل بنظام النقل العابر مع إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير النقل ناصر حسين، السبت، عن استعداد العراق للعمل بنظام النقل العابر (الترانزيت) مع الجانب الإيراني.
وقال حسين في بيان، إن "العراق مستعد للعمل بنظام النقل العابر (الترانزيت) مع الجانب الإيراني استناداً إلى الأمر الديواني الصادر مسبقاً، والذي يتيح للعراق العمل بالترانزيت مع الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا و الأردن".
وأضاف أنه "سيتم تحديد لقاء قريب لحسم الاتفاق والعمل بالترانزيت".