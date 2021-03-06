انت الان تتابع خبر وزير النقل: العراق مستعد للعمل بنظام النقل العابر مع إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير النقل ناصر حسين، السبت، عن استعداد العراق للعمل بنظام النقل العابر (الترانزيت) مع الجانب الإيراني.