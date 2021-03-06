موكب البابا فرنسيس يغادر مطار النجف متوجها الى منزل السيد السيستاني

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.

بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل السومرية، اليوم السبت، ان موكب البابا فرنسيس توجه نحو منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

محمد يوسف

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