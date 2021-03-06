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موكب البابا فرنسيس يغادر مطار النجف متوجها الى منزل السيد السيستاني

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل السومرية، اليوم السبت، ان موكب البابا فرنسيس توجه نحو منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.
وقال المراسل ان "موكب البابا غادر مطار النجف وتوجه الى منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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