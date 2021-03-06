انت الان تتابع خبر موكب البابا فرنسيس يغادر مطار النجف متوجها الى منزل السيد السيستاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل السومرية، اليوم السبت، ان موكب البابا فرنسيس توجه نحو منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.
وقال المراسل ان "موكب البابا غادر مطار النجف وتوجه الى منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.