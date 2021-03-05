العمل تعلن زيادة رواتب وصرف مكافأة لهذه الفئة

وقال الركابي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وجّه صندوق ضمان وتقاعد العمال بصرف مكافأة قدرها 100 الف دينار للعمال المتقاعدين لكل دفعة".

وأضاف، أن "مجلس إدارة صندوق ضمان وتقاعد العمال بجلسته المنعقدة يوم أمس قرر صرف مكافأة للعمال المتقاعدين بواقع 100 الف دينار لكل دفعة".



وأكد على ان "لا تتجاوز ثلاث دفعات واعتبارا من الدفعة المقبلة لحين اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد" مشيراً الى "ان الزيادة ستكون ٥٠ ألف دينار شهريا ولمدة ستة اشهر".