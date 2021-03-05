سياسي موصلي: البابا سيزور كنائس تعرضت لهجمات إرهابية لهذا الهدف

وقال اغوان في حديث لـ السومرية، إن "الموصل حاضرة في كل الدنيا، وهي تحمل إرثاً ثقافياً للديانات المسيحسية واليهودية".

وأشار إلى زيارة بابا الفاتيكان إلى الموصل، موضحاً أن "هدف الزيارة هو إرسال رسائل سلام وتأكيد بأن الشعوب قادرة على النهوض وترميم نفسها وعلاقاتها، وأن الجماعات الإرهابية تفشل دائماً في تحقيق مأربها الخبيثة".



وبين، أن "البابا سيزور كنائس تعرضت لهجمات إرهابية، لطمئنة العراقيين المسيحيين وحثهم على العودة إلى مدينتهم التي لم تعد محكومة من الإرهاب والمتطرفين"، مشدداً على أن "الموصل تعافت وتستطيع ترميم هويتها الثقافية والدينية والاثرية".