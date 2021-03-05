عائلة عراقية تطالب كاظم الساهر بسداد دينه.. ما القصة؟

وذكر أحد الأشخاص أنّ الساهر اقترض مبلغاً من المال من والدته، ووعدها أن يعيده لها عندما يعود، ولكنه لم يعد ووالدته توفيت وبقي المبلغ في ذمة الساهر، وطالب ابن السيدة بإعادة المبلغ.

جمهور الساهر طالب بمقضاة القناة والعائلة بتهمة الاساءة للساهر، وتساءلوا عن الهدف من عرض التقرير.

