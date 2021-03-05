الحوثيون يستهدفون مجددا اهدافا داخل السعودية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم جماعة انصار الله، يحيى سريع في تغريدة له، ان "سلاح الجو المسير يتمكن مجددا من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي، فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة".