انت الان تتابع خبر الحوثيون يستهدفون مجددا اهدافا داخل السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم جماعة انصار الله، يحيى سريع في تغريدة له، ان "سلاح الجو المسير يتمكن مجددا من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي، فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة".
وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.