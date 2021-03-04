بالوثيقة: وزير المالية يكشف مدة امتناع كردستان عن كشف ايراداته المالية

بغداد - ياسين صفوان - اظهرت وثيقة موقعة من وزير المالية علي عبد الامير علاوي، عدم تسليم اقليم كردستان كشفاً بإيراداته المالية منذ ستة اعوام.

وجاء في الوثيقة الصادرة من مكتب الوزير والتي حصلت عليها الخليج 365، ان الاقليم لم يسلم اي كشف بايراداته المالية منذ عام 2014 ولغاية عام 2020 "، فيما صدرت الوثيقة "ردا على سؤال تحريري مقدم من النائب فالح الخزعلي حول إيرادات إقليم كردستان المالية".