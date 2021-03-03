الحلبوسي يبحث مع تولر التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".واضاف البيان ان "اللقاء بحثجهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار".

وبحسب البيان، عبر السفير الأميركي، عن موقف بلاده وترحيبهم بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات الايزيديات"، مشيرا إلى أن "هذا القانون يُنصف ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي"، مؤكدا مواصلة بلاده دعم العراق لمكافحة الإرهاب".

وتطرَّق اللقاء إلى زيارة قداسة البابا فرنسيس التاريخية للبلاد وأهميتها بهذه الظروف، والتي تعد بمثابة رسالة سلام للعراق والمنطقة، وفقا للبيان.

