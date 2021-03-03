علاوي يؤكد رفضه القاطع لاي اعتداء يمس البعثات الدبلوماسية في العراق

بغداد - ياسين صفوان - استقبل زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية فرنسا لدى العراق سعادة برونو اوبير في مكتبه الرسمي في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لاياد علاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الاوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية والتأكيد على خطورة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي وضرورة تكثيف المساعي والجهود لأجل الوصول الى حلول واقعية للعقد والازمات التي تشهدها المنطقة عن طريق مؤتمر دولي جامع للاطراف المعنية".



وبحسب البيان، اكد علاوي رفضه القاطع لاي اعتداء يمس السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق"، موضحا ان "تلك الاعمال الاجرامية لا تعبر ابداً عن اخلاق العراقيين وثقافتهم".

