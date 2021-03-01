انت الان تتابع خبر القبض على احد الارهابيين في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على على احد الارهابيين في الدجيل بمحافظة صلاح الدين.