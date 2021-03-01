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أمير سعودي يعلق على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بخصوص إيران

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بغداد - ياسين صفوان - علق الأمير السعودي، طلال محمد العبد الله الفيصل، على مقابلة المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، لقناة "CNN"، وأعاد نشر مقطع فيديو من المقابلة.

وقال الفيصل: "الحرس الثوري موجود في إيران، وتتساءلون لماذا الأمريكيون لا يمكنهم الحصول على الحقائق صحيحة حول الشرق الأوسط".

 

 

وجاء ذلك بعد أن قالت جين بساكي "القوات الثورية في " كـ"زلة لسان" وفقا لـ"سي إن إن"، ما دفع الأمير إلى التعقيب عليها بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر".


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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