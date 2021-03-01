انت الان تتابع خبر أمير سعودي يعلق على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بخصوص إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق الأمير السعودي، طلال محمد العبد الله الفيصل، على مقابلة المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، لقناة "CNN"، وأعاد نشر مقطع فيديو من المقابلة.