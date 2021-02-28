انت الان تتابع خبر تعرف على أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في موازنة 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة. - تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر وعقود مفوضية الانتخابات.



- تخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميون وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم. - تخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميون وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم. - إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة. - إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا - تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية

- الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين - الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين - توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة - منحة الصحفيين والفنانين والأدباء - مستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي - زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم