غياب هندرسون يُعمق أزمة كلوب

وخاض هندرسون، المباراة في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق، لكنه اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 30 بسبب الإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز إيفرتون.

وشارك جوردان هندرسون في 21 من 25 مباراة خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بالموسم الحالي.

