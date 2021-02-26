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غياب هندرسون يُعمق أزمة كلوب

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-26 | 15:21

غياب هندرسون يُعمق أزمة كلوب

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أعلن نادي ، اليوم الجمعة، أن قائده جوردان هندرسون خضع لجراحة بسبب الإصابة التي تعرض لها أعلى الساق، خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون بالبريميرليج.
وخاض هندرسون، المباراة في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق، لكنه اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 30 بسبب الإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز إيفرتون.

وشارك جوردان هندرسون في 21 من 25 مباراة خاضها ليفربول في الممتاز حتى الآن بالموسم الحالي.

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MO Nasa

MO Nasa

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