انت الان تتابع خبر غياب هندرسون يُعمق أزمة كلوب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-26 | 15:21
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أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، أن قائده جوردان هندرسون خضع لجراحة بسبب الإصابة التي تعرض لها أعلى الساق، خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون بالبريميرليج.
وخاض هندرسون، المباراة في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق، لكنه اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 30 بسبب الإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز إيفرتون.
وشارك جوردان هندرسون في 21 من 25 مباراة خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بالموسم الحالي.
وشارك جوردان هندرسون في 21 من 25 مباراة خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بالموسم الحالي.
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