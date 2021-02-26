روسيا: الضربة الأمريكية على سوريا غير قانونية

بغداد - ياسين صفوان - قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، إن الضربة الأمريكية على سوريا غير قانونية، وتم خلالها قصف أراضي دولة ذات سيادة.

وذكر جباروف، انه "من غير المستبعد في هذه الحالة، أن تلجأ الحكومة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، وتطلب بحث الوضع في جلسة طارئة للمجلس".

وأضاف السيناتور الروسي: "تملك سوريا، الحق الكامل في القيام بذلك".

وشدد جباروف، على أن "ما حدث في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة بأسرها"، موضحا: "مثل هذه الأعمال، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع نزاع كبير".

وتابع جباروف: "تمتلك سوريا أسلحة حديثة، بما في ذلك بطاريات دفاع جوي صاروخية من طراز إس 300، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد خلال ارتكاب مثل هذه الأعمال".

وأشار إلى أن "تفاصيل ما حدث، لا تزال غامضة ولم تتضح بعد، وبالتالي لا يمكن إجراء سوى تحليل أولي للوضع الآن"، مبينا: "لكن حتى الآن يبدو كل شيء في غاية الخطورة".

ونوه جباروف، بأن القصف الأمريكي، استهدف مواقع لقوات مدعومة من إيران"، مردفا: "يبدو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل ترغب في تأجيج النزاع هناك، لكي يبقى مندلعا هناك باستمرار".