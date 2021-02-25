انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 621 موزعة كالآتي:
أبو دشير -------------20 الحرية---------------28
الخطيب--------------11
الدورة---------------32
الدولعي ------------- 12
الرحمانية-------------14
السيدية -------------9
الشالجية-------------12
الشرطة الخامسة-------1
الشعلة--------------33
الصالحية -------------1
الطارمية -------------11
الطوبجي ----------- 3
العامرية -------------24
العطيفية------------19
العلاوي--------------4
الغزالية --------------29
القادسية -------------9
الكاظمية-------------32
اللطيفية ------------7
المحمودية-----------29
المكاسب -------------7
المنصور----------— 18
المواصلات------------6
الوشاش---------------5
اليرموك--------------9
جكوك----------------8
حي الجامعة-----------18
حي الجهاد------------35
حي الخضراء----------- 9
حي العامل------------31
حي العدل -------------17
حي الفرات-------------4
سبع البور --------------2
سويب-----------------5
شارع حيفا-------------4
سكنة جانب الرصافة------9
محافظة المثنى ----------1
محافظة كربلاء---------- 1
أبو دشير -------------20
أبو غريب ------------23
الإسكان--------------4
الاعلام---------------16
البياع----------------14
التاجي---------------30
الحارثية--------------5
الخطيب--------------11
الدورة---------------32
الدولعي ------------- 12
الرحمانية-------------14
السيدية -------------9
الشالجية-------------12
الشرطة الخامسة-------1
الشعلة--------------33
الصالحية -------------1
الطارمية -------------11
الطوبجي ----------- 3
العامرية -------------24
العطيفية------------19
العلاوي--------------4
الغزالية --------------29
القادسية -------------9
الكاظمية-------------32
اللطيفية ------------7
المحمودية-----------29
المكاسب -------------7
المنصور----------— 18
المواصلات------------6
الوشاش---------------5
اليرموك--------------9
جكوك----------------8
حي الجامعة-----------18
حي الجهاد------------35
حي الخضراء----------- 9
حي العامل------------31
حي العدل -------------17
حي الفرات-------------4
سبع البور --------------2
سويب-----------------5
شارع حيفا-------------4
سكنة جانب الرصافة------9
محافظة المثنى ----------1
محافظة كربلاء---------- 1
الشفاء: 480.. الوفيات: 3