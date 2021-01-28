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'الصحة العالمية' تنصح الحوامل بهذا الاجراء!

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بغداد - ياسين صفوان - نصحت منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل بعدم تلقي لقاح شركة "مودرنا" المضاد لفيروس المستجد، إلا إذا كن عاملات في مجال الرعاية الصحية أو يعانين من حالات مرضية سابقة.
وقالت المنظمة في موقعها على الإنترنت: "في حين أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بكوفيد 19، فإن استخدام هذا اللقاح لدى النساء الحوامل غير موصى به حاليا، إلا إذا كن معرضات لخطر التعرض العالي للفيروس (مثل العاملات في الرعاية الصحية)".

ووفقا للمنظمة، فإن لقاح "مودرنا" يحتاج إلى المزيد من البيانات والتجارب السريرية على النساء الحوامل قبل أن تتمكن منظمة الصحة العالمية من التوصية به لهذه الفئة.

وأشارت كيتي أوبراين، المسؤولة في المنظمة إلى أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد باحتمال وقوع مشكلة أثناء الحمل، نحن فقط نقول بأن البيانات ليست متوفرة في الوقت الحالي".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم توص النساء الحوامل بعدم تلقي لقاح شركة "فايزر" نظرا لتوفر البيانات الكافية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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