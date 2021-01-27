صالح والربيعي يبحثان العملية السياسية والانتخابات والوضع الاقتصادي

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الاربعاء، العملية السياسية والانتخابات والوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال التيار الصدري في بيان له، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر الهيئة ببغداد".

وأضاف "تناول اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعملية السياسية والانتخابات والوضع الاقتصادي و الموازنة العامة للدولة والوضع الامني للبلد".