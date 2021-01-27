صالح يؤكد أهمية ضمان نزاهة الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات استجابة لإجماع وطني يدعو لتصحيح المسارات ويلبي طموحات المواطنين، فيما دعا إلى اختيار ممثلية بعيدةً عن التزوير والضغوط.

وقال مكتب صالح في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الأخير استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، عدداً من الخبراء والمحللين السياسيين، لبحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والاستحقاقات الوطنية المنتظرة، وفي مقدمتها الانتخابات المقبلة، ومواصلة الحرب على الإرهاب عبر دعم الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مكافحة الخلايا الإرهابية".



وأشار صالح، بحسب البيان، إلى أن "العراق أمام استحقاقات وتحديات كبيرة في مقدمتها مجابهة الإرهاب"، مبيناً أن "الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبرى، وتأتي في ظل رأي عام واسع يُجمع على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو لتصحيح المسارات، ولابد من أن تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين ومتطلباتهم".