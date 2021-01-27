القبض على 10 مطلوبين بعملية امنية في صلاح الدين

واوضحت أن "العملية أسفرت عن القبض على ١٠ متهمين والعثور على (٣) قذائف مدفع عيار١٥٥ملم".

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ" الخليج 365" أن "عملية إلقاء القبض جاءت خلال حملة أمنية واسعة نفذتها مديرية الشرطة في عموم اقضية المحافظة".

محمد يوسف

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