انت الان تتابع خبر القبض على 10 مطلوبين بعملية امنية في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت من إلقاء القبض على (١٠) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة (٤إرهاب).
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ" الخليج 365" أن "عملية إلقاء القبض جاءت خلال حملة أمنية واسعة نفذتها مديرية الشرطة في عموم اقضية المحافظة".
واوضحت أن "العملية أسفرت عن القبض على ١٠ متهمين والعثور على (٣) قذائف مدفع عيار١٥٥ملم".
واوضحت أن "العملية أسفرت عن القبض على ١٠ متهمين والعثور على (٣) قذائف مدفع عيار١٥٥ملم".