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القبض على 10 مطلوبين بعملية امنية في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت من إلقاء القبض على (١٠) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة (٤إرهاب).
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ" الخليج 365" أن "عملية إلقاء القبض جاءت خلال حملة أمنية واسعة نفذتها مديرية الشرطة في عموم اقضية المحافظة".

واوضحت أن "العملية أسفرت عن القبض على ١٠ متهمين والعثور على (٣) قذائف مدفع عيار١٥٥ملم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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