ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في ذي قار.. فماذا عن حالات الشفاء؟

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 11 مصابين بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة كانت 2068 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس".



وتابع ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 24030 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23039 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.