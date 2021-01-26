مقتل 11 عنصرا في الحشد الشعبي العراقي في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

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سامراء (العراق): قتل 11 عنصرا في قوات الحشد الشعبي العراقي مساء السبت في كمين لتنظيم الدولة الإسلامية شمال بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني في الحشد وكالة فرانس برس.

ونفذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيا وتبناهما التنظيم المتطرف.