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إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 24 كانون الثاني

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بغداد - ياسين صفوان - 1924 - تغيير اسم مدينة لينينغراد الروسية إلى سانت بطرسبرغ .

1953 - أديب الشيشكلي يعتقل عدداً من المعارضين الذين حضروا مؤتمر حمص في منزل هاشم الأتاسي.

1965 - إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق.

1983 - سقوط القمر الصناعي السوفيتي "كوزموس" في المحيط الهادي.

2002 - اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية إيلي حبيقة بتفجير عبوة ناسفة في بيروت.

2012 - عيسى قاسم يدعو لبدء فعالية قبضة الثائرين في البحرين.

2020 - زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ولاية معمورة العزيز في شرق الأناضول في تركيا، ووفاة 22 شخصًا وإصابة المئات.

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MO Nasa

MO Nasa

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