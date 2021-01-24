انت الان تتابع خبر إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 24 كانون الثاني والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1924 - تغيير اسم مدينة لينينغراد الروسية إلى سانت بطرسبرغ . بغداد - ياسين صفوان - 1924 - تغيير اسم مدينة لينينغراد الروسية إلى سانت بطرسبرغ . 1953 - أديب الشيشكلي يعتقل عدداً من المعارضين الذين حضروا مؤتمر حمص في منزل هاشم الأتاسي. 1965 - إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق. 1983 - سقوط القمر الصناعي السوفيتي "كوزموس" في المحيط الهادي. 2002 - اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية إيلي حبيقة بتفجير عبوة ناسفة في بيروت. 2012 - عيسى قاسم يدعو لبدء فعالية قبضة الثائرين في البحرين. 2020 - زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ولاية معمورة العزيز في شرق الأناضول في تركيا، ووفاة 22 شخصًا وإصابة المئات.