رصد حالات جديدة من كورونا المتحور في دولة أوروبية

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه تم تسجيل في بريطانيا 77 حالة من السلالة الجديدة لكورونا مصدرها جنوب إفريقيا، و9 أخرى من السلالة الجديدة الثالثة من كورونا مصدرها البرازيل.



وأضاف هانكوك في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "تم العثور على 77 حالة من النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا، جميعها لقادمين من جنوب إفريقيا أو كانوا على اتصال بشخص آخر مصاب بهذا الفيروس، ويخضعون الآن لمراقبة دقيقة، كما أن هنالك 9 إصابات بالنوع المتحور الفيروسي الجديد من كورونا مصدره البرازيل، وتجري الآن مراقبة هذه الحالات عن كثب".



وفي سياق متصل، أضاف هانكوك اليوم الأحد أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل حتى يمكنها تخفيف قيود العزل العام التي تفرضها، رغم وجود مؤشرات على أن تلك القيود تسهم في تقليل معدلات الإصابات بكوفيد-19.