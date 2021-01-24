طوابير العجلات المتوقفة تمتد بين الكرخ والرصافة على 'جسري الجادرية والطابقين'

بغداد - ياسين صفوان - شهدت شوارع العاصمة بغداد اليوم زحاماً شديداً تسبب بتوقف شبه تام للحركة.

وقال مراسل الخليج 365، ان أكثر الأماكن التي شهدت اختناقات مرورية، جسري الطابقين والجادرية وفلكة الحسين نتيجة إغلاق الجسر المعلق والدخول فقط لحاملي باجات الخضراء، إذ امتدت طوابير العجلات الى مسافات طويلة بين جانبي الكرخ والرصافة.

فيما شهد طريق مطار بغداد الدولي أيضاً، زحاماً شديداً نتيجة التفتيش الدقيق الذي تجريه القوات الامنية، بالتزامن مع يوم "الأحد" الذي يبدأ فيه الدوام الرسمي لموظفي الدولة وطلبة الجامعات والمعاهد.