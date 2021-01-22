انت الان تتابع خبر ذي قار تسجل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار اليوم الجمعة ارتفاعاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتواصل ارتفاعها منذ اكثر من اسبوعين ، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.
وقال مصدر طبي للسومرية نيوز ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 6 مصابين بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما كان عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة 1973 فحصا لاشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس".
واضاف ان "المحافظة شهدت حالة وفاة واحدة خلال خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتابع المصدر ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبه ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 23946 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23004 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.