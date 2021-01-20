شرطة ذي قار تحبط عملية ادخال ادوية منتهية الصلاحية

وقال مصدر للسومرية نيوز ان الاجهزة الامنية في سيطرة ام عنيج تمكنت من ضبط عجلة حمل نوع كنتر قادمة من محافظة البصرة محملة بـ 101 كارتون مختلفة الانواع، منها 25 كارتون منتهية الصلاحية.

وبين المصدر انه تم احالة السائق وهو من اهالي بغداد وايداع والعجلة الى مكتب الجريمة المنظمة في ذي قار لاتخاذ الاجراءات القانونية وعرضه على القضاء.