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بـ 13 شهرا .. كورونا يقتل مليونين و25929 شخصا

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بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة، لائحة الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات، حيث رصدت حتى اليوم 23582732 إصابة، و395548 حالة وفاة.


تليها الهند بـ10557985 إصابة و152274 وفاة.

كما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بـ8455059 إصابة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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