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شهد مدرباً لنادي الميناء

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-16 | 22:55

شهد مدرباً لنادي الميناء

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اعلن نادي الميناء الرياضي، تسمية عبد الغني شهد مدرباً لفريق كرة القدم الاول.
وخسر الميناء اليوم امام النفط بهدف دون رد في دوري الكرة الممتاز.

وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الميناء وعلى لسان رئيسها محمد جابر، قررت اقالة الكادر الفني للفريق".

واضاف ان "ادارة الميناء تسمي المدرب عبد الغني شهد مدرباً للميناء خلفاً للروماني تيتا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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