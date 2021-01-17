انت الان تتابع خبر شهد مدرباً لنادي الميناء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-16 | 22:55
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اعلن نادي الميناء الرياضي، تسمية عبد الغني شهد مدرباً لفريق كرة القدم الاول.
وخسر الميناء اليوم امام النفط بهدف دون رد في دوري الكرة الممتاز.
واضاف ان "ادارة الميناء تسمي المدرب عبد الغني شهد مدرباً للميناء خلفاً للروماني تيتا".
وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الميناء وعلى لسان رئيسها محمد جابر، قررت اقالة الكادر الفني للفريق".
واضاف ان "ادارة الميناء تسمي المدرب عبد الغني شهد مدرباً للميناء خلفاً للروماني تيتا".
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