شهد مدرباً لنادي الميناء

وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الميناء وعلى لسان رئيسها محمد جابر، قررت اقالة الكادر الفني للفريق".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012