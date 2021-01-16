بالصور.. متظاهرون يتجمهرون أمام مجمع سكني في بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات المتظاهرين تجمعوا صباح اليوم، أمام مجمع سكني في منطقة السيدية ببغداد للمطالبة باستلام شققهم، بعد "تلكؤ" القائمين على المشروع بتسليمها في موعدها المحدد.

وأضاف أن المجمع السكني تابع لأحد السياسيين بحسب ادعاءات عدد من المتظاهرين، مبيناً أن القوات الأمنية منعت المواطنين من التظاهر والإعلاميين من التصوير.