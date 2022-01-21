انت الان تتابع خبر بعد استشهاد 11 منتسبا.. وفد امني رفيع يصل ديالى (صور) – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري و ورئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عبدالامير يارلله الى محافظة ديالى بعد الهجوم الارهابي في ناحية العظيم.