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العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، فوز العراق بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية UNTWO.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وفد العراق برئاسة وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم شارك باجتماعات الدورة 24 للجمعية العمومية"، مبينة ان "العراق فاز بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية UNTWO".

 

ووفقا للبيان، اكد وزير الثقافة ان "السياحة العراقية ستعيد عافية تدريجياً بالتعاون مع الوزارات الأخرى وبجهد ‫وزارة الصحة في مواجهة ".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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