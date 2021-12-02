العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، فوز العراق بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية UNTWO.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وفد العراق برئاسة وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم شارك باجتماعات الدورة 24 للجمعية العمومية"، مبينة ان "العراق فاز بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية UNTWO".

ووفقا للبيان، اكد وزير الثقافة ان "السياحة العراقية ستعيد عافية تدريجياً بالتعاون مع الوزارات الأخرى وبجهد ‫وزارة الصحة في مواجهة كورونا".