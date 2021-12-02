بينهم إمرأة.. القبض على متهمين لارتكابهم جريمة قتل في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على ثلاث متهمين بينهم إمرأة لارتكابهم جريمة قتل شرق العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الحبيبية تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت في منطقة حي طارق شرق بغداد، ولمجهولية الفاعل ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث واعادة الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي في محل الحادث وجمع الإدلة للتوصل الى الجناة".

وأضاف البيان "بعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر التي أثمرت بالتوصل إلى متهمين اثنين ًوإمرأة ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة بارتكابهم جريمة القتل، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائياً بالإعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".