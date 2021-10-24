ضبط وثائق ومعدات فنية تعود لداعش في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن ضبط ثائق ومعدات فنية تحوي معلومات مكتوبة و تسجيلات مصورة وذاكرة الكترونية واجهزة إتصال تعود لعصابات داعش الإجرامية في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي _مديرية المعلومات العامة، تمكنت من ضبط وثائق ومعدات فنية تحوي معلومات مكتوبة و تسجيلات مصورة وذاكرة الكترونية واجهزة إتصال تعود لعصابات داعش الإجرامية في محافظة الأنبار".



واضافت ان "هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية وبناءً على مذكرة قضائية"، موضحة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات القانونية".