تدمير نفق لداعش بعملية أمنية واسعة في تلعفر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن تدمير نفق لداعش بعملية تفتيش واسعة جنوب شرق تلعفر.
وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي، شرعت بعملية تفتيش واسعة جنوب شرق تلعفر، شملت تفتيش جبال قرية الخان وشيخ ابراهيم للقضاء على بقايا فلول داعش".
وأضاف، إن "العملية أسفرت عن تدمير نفق قديم للجماعات الإرهابية".
وأضاف، إن "العملية أسفرت عن تدمير نفق قديم للجماعات الإرهابية".