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تدمير نفق لداعش بعملية أمنية واسعة في تلعفر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن تدمير نفق لداعش بعملية تفتيش واسعة جنوب شرق تلعفر.
وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي، شرعت بعملية تفتيش واسعة جنوب شرق تلعفر، شملت تفتيش جبال قرية الخان وشيخ ابراهيم للقضاء على بقايا فلول داعش".

وأضاف، إن "العملية أسفرت عن تدمير نفق قديم للجماعات الإرهابية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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