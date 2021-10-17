شاهد ردة فعل هند صبري بعد لقاء خطيبها السابق باسل خياط (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تداولت حسابات فنية، فيديو يوثق لحظة التقاء الفنانة التونسية هند صبري، بخطيبها السابق الفنان السوري باسل خياط، على هامش اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت هند صبري على السجادة الحمراء تقف أمام الكاميرات لالتقاط الصور.

وتفاجأت الفنانة التونسية بمرور باسل خياط برفقة زوجته ناهد زيدان، بجانبها.

وبدا التوتر واضحا حينها على وجه هند صبري، ليقوم باسل خياط بالابتسام لها، فتبادله وزوجته الابتسامة، وسرعان ما تتغير ملامحها للعبوس مرة أخرى والتوتر.

وجمعت علاقة حب كلًا من هند صبري وباسل وبقيا مخطوبين لمدة عامين ونصف العام.

إلَّا أنهما انفصلا بسبب الغيرة خياط الشديدة، ليتزوج باسل من ناهد التي أنجب منها ابنه شمس الدين وابنته إيزابيل.

بينما هند تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف وأنجبت منه ابنتين هما: علياء وليلى.

وسبق أن روت الفنانة التونسية عن قصص الحب في حياتها.

و ذلك خلال لقاءها في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج (السيرة)، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وروت هند صبري قصة حبها لزوجها أحمد الشريف، مؤكدة أنها أحبته من قلبها وعاشت معه أفضل أيامها.